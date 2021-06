Den danske bryggeri-branche er ramt af en Metoo-sag.

Direktør i det nordsjællandske bryggeri Dry & Bitter og manden bag den populære bar Fermentoren i København, Søren Wagner, har sagt op.

Det sker efter, at flere kvinder har anklaget ham for upassende adfærd.

Det skriver Berlingske og fagmediet Good Beer Hunting.

På Twitter skriver direktøren selv:

»Beretningerne har gjort et dybt indtryk på mig og har fået mig til at indse, at jeg med min opførsel har føltes ubehagelig for nogle kvinder, hvilket er noget, jeg fortryder dybt og gerne vil undskylde på det dybeste.«

Sagen startede, da amerikanske Brienne Allan fra det kendte mikrobryggeri Notch Brewing i Massachusetts skrev om sexisme på mikrobryggerier og opfordrede andre kvinder til at dele deres historier.

Derefter væltede det ind med vidnesbryd fra primært kvinder verden over, som på deres arbejdspladser på diverse bryggerier oplevede krænkende og ubehagelige oplevelser fra mandlige kolleger og chefer.

Et af de navne, der gik igen i de vidnesbyrd, der strømmede ind, var den danske direktør.

(Arkivfoto) Foto: Linda Kastrup Vis mere (Arkivfoto) Foto: Linda Kastrup

Flere kvinder beskyldte direktøren for en »aggressiv« adfærd, som blandt andet bestod i uønskede berøringer. Han skulle angiveligt også have presset på for at opnå seksuelle ydelser samt kommet med trusler.

Også bryggeriet Mikkeller har fået henvendelser fra tidligere ansatte, der har haft ubehagelige oplevelser, mens de var på arbejde.

»Vi er ikke overrasket over at disse hændelser finder sted, men omfanget af historier fra den internationale bryggeriverden er kommet bag på os,« skriver Mikkellers direktør, Kenneth Madsen, i en mail til Berlingske.

Søren Wagner har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.