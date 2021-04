Den lokale SuperBrugsen i Haarby på Vestfyn har besluttet at udbetale et sekscifret beløb i bonus til de ansatte som tak for veludført arbejde.

Det skriver fyens.dk.

»Det kan godt være, at de ikke er frontpersonale i sygehusvæsenet, men de er dælme et trofast frontpersonale her i SuperBrugsen i Haarby, og de har alle gjort en fantastisk indsats det sidste års tid under coronaen,« lød begrundelsen fra Majbritt Møllebjerg, formand for brugsforeningen, på tirsdagens generalforsamling.

Det samlede beløb til de i alt 37 ansatte - fra flaskedreng til uddeler - er 325.000 kroner.

Det er tredje gang inden for de seneste fem regnskabsår, at brugsforeningen vælger at give en bonus til de ansatte.

Bonussen må siges at være fortjent, da den forholdsvis lille brugs i Haarby i det forgangne år har øget overskuddet med 800.000 kroner i forhold til året før.