Et et-tal ovenpå et et-tal er ikke umiddelbart en ildevarslende besked.

Alligevel har netop denne besked skabt forvirring blandt Samsung Galaxy-brugere i ugens løb.

Den poppede nemlig - til stor undren for brugerne - ud af det blå op i FindMinTelefon-appen på en række af Samsung-telefonerne i netop denne model.

'Hvad betyder denne notifikation fra FindMinTelefon? Den kom tilfældigt frem i morgen. Når jeg trykker på den, forsvinder den bare,' skrev en bruger ved navn Chris Mathew undrende på Twitter.

@SamsungMobileUS what's this notification from find my mobile? Just randomly appeared in the morning. When I tap on it, it just disappeared. — Cris Mathew (@cris_mathew) February 20, 2020

I en tid hvor selv verdens mest magtfulde personer og virksomheder ikke kan undgå sikkerhedsbrud, forberedte flere brugere sig på det værste.

'WTF Samsung? #FindMinTelefon #Hacket?,' skriver en bruger kortfattet.

En anden skriver: 'Jeg har aldrig brugt appen før. Jeg vidste ikke engang, den var på telefonen. Jeg begynder at blive bange for, at nogen har hacket sig ind i min telefon eller sådan noget.'

'Det samme er lige sket for mig. Jeg er helt på bar bund. Jeg stopper med at bruge min telefon, indtil jeg ved mere,' skriver en tredje.

Den sydkoreanske mobilfabrikant var dog kort efter ude og oplyse, at der var tale om en fejl.

'FindMinTelefon-notifikationen blev uforsætligt sendt til et begrænset antal Galaxy-telefoner. Vi kan sikre vores kunder, at denne notifikation ikke påvirker deres telefon på nogen som helst måde,' skriver Samsung i et svar, de har sendt ud til en række brugere og tilføjer:

'Vi beklager enhver forvirring fejlen måtte have skabt og arbejder på at sikre os, at det ikke kommer til at ske igen.'

Det var blandt andet Galaxy-modellerne Note10, Note10+, S9, S10 og Galaxy Z Flip, som beskeden ved en fejl blev sendt til.