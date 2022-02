Hvis man er odenseaner eller har været meget i byen, vil man unægteligt kende Arkaden, som ligger lige i hjertet af centrum.

Og mange vil sikkert også kende til den ikoniske bygnings brogede historie, hvor den både har dannet ramme om en række små natklubber og senest et streetfoodmarked. Nu venter der dog et nyt kapitel.

Den store nattelivskoncern Rekom har overtaget Arkaden og er i gang med at sætte det i stand for et tocifret millionbeløb.

De vil lave det til en pub ved navn Proud Mary.

»Jeg er simpelthen så spændt. Vi er ved at skabe vores succesfulde pubkoncept Proud Mary i de her fantastiske rammer. Det kunne godt gå hen og blive en af de flotteste barer i Rekoms historie,« udtaler Jakob Jørgensen, landechef hos Rekom Danmark i en pressemeddelelse.

Og Arkaden skal indeholde ét særligt element, der især var efterspurgt under herrernes fodbold-EM i 2021. Nemlig en storskærm.

Faktisk kommer Proud Mary til at huse Odenses største storskærm, hvor gæster kan se kampe på, når man slår dørene op engang i løbet af foråret.

Landechef Jakob Jørgensen kendte godt Arkaden i forvejen, afslører han desuden i Rekoms pressemeddelelse.

»Jeg er selv fra Fyn. Og Arkaden er for mig en af de mest ikoniske lokationer i Odense, så det er ikke nogen hemmelighed, at rammerne har været på vores radar i et stykke tid. Vores ambitionsniveau er derfor også tårnhøjt,« siger Jakob Jørgensen.

Proud Mary i Odense kommer til at have plads til cirka 1000 gæster i det 1.500 kvm store lokale. Det gør pubben til en af de største af Rekoms knap 200 barer i Nordeuropa.

»Lige nu har jeg bare lyst til at skrue tiden frem til åbningsdagen, så vi kan give vores gæster en på opleveren og finde ud af, om vi faktisk lykkes med at få vores mange ønsker og ambitioner ført ud i livet. Jeg har en god mavefornemmelse,« lyder det desuden fra Kian Bakke Hansen, der er regional manager på Fyn.

Den nye bar kommer til at huse fire store barområder og vil have åbent fra klokken 12 alle ugens dage.