Det får konsekvenser, hvis kunderne hos SuperBrugsen i Tinglev efter torsdag nægter at iføre sig mundbind.

»Hvis man nægter, vil man blive bedt om at forlade butikken. Hjælper det ikke, må ordensmagten gribe ind,« siger butikschef Martin Brønd til Jydske Vestkysten.

Fra torsdag vil det være obligatorisk at bære mundbind eller visir på alle indendørs steder med offentlig adgang.

Det gælder både butikker, supermarkeder, storcentre og kulturinstitutioner som museer og biografer.

Det er kundernes eget ansvar at sørge for at have et mundbind parat.

I Købmanden hos Løvbjerg i Aabenraa vil Peter Jensen hjælpe kunderne i gang med brugen af åndedrætsværn.

»Vi vil her de første fire dage fra torsdag til søndag have personale til at byde kunderne velkommen og tilbyde gratis mundbind til de kunder, som har glemt deres eget,« siger Peter Jensen til Jydske Vestkysten.

I forvejen er mundbind et krav i alle offentlige transportmidler.