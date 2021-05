Smager alt for meget af olie. Dejen er klæg. Smager af gammel friture.

Ordene beskriver to anmeldere oplevelsen af en donut fra den ellers populære kagebiks Bronuts, der har ni, snart ti, butikker i Danmark.

Og det blev da også kun til én stjerne til Türker Alici og hans bror Ninos, der står bag den hypede Bronuts-kæde med 103.000 følgere på Instagram, i Politikens anmeldelse.

Der er ingen tvivl om, at Türker er stolt af det, han har opnået med sin donutskæde Bronuts Foto: Anthon Unger Vis mere Der er ingen tvivl om, at Türker er stolt af det, han har opnået med sin donutskæde Bronuts Foto: Anthon Unger

De to anmeldere smagte en donut med vaniljeglasur. Og udover de sparsomme stjerner har de også en del kritiske ord om kædens donut:

»Smager alt for meget af olie. Selve dejen er meget anonym. Savner sprødhed i skorpen. Dejen er klæg.«

»Smager af gammel friture. Voldsomt fedtet. Man sidder med frituresmag i munden bagefter.«

Ud over Bronuts fik 7-Eleven og Lidl også én stjerne. Dog ligger Bronuts' kilopris på 480,77 kroner, hvor 7-Elevens hedder 339,29, og Lidls ligger på 99,36 kroner.

Det er altså hård kritik af Bronuts, der ellers er under stor udvikling. Og ifølge den ene ejer, 'Paradise Hotel'- og 'Robinson'-stjernen Türker Alici, er der ikke så meget at sige:

»Enten er man til Nike eller til Adidas. Enten kan man lide det eller ikke, og det er fint nok.«

Türker Alici fortæller dog til B.T., at de hos Bronuts lytter til alle anmeldelser og holdninger, så længe de er konstruktive:

»Vi udvikler hele tiden. Eksempelvis syntes nogle kunder, at vores karamel smagte syntetisk, så nu har vi ændret på den, så den nu smager anderledes og er blevet mere flydende.«

Der var selvfølgelig masser af gratis donuts til alle de fremmødte til Bronuts-receptionen i København. Foto: Anthon Unger Vis mere Der var selvfølgelig masser af gratis donuts til alle de fremmødte til Bronuts-receptionen i København. Foto: Anthon Unger

Og til trods for en dårlig anmeldelse går det godt hos Bronuts.

»Vi har planer om at åbne fire nye butikker inden længe. Så det går, som det skal,« fortæller Türker Alici.

I marts 2021 afslørede Türker Alici, hvor meget han hver måned udbetaler til sig selv fra sin virksomhed.

»Lige nu får jeg 35.000 kroner om måneden i løn, og ja, det er en god slat penge. Man kan mange ting for 35.000,« fortalte Türker Alici i sin YouTube-video.

Som stifter af den succesfulde donutkæde burde Türker Alici dog sagtens kunne få udbetalt en højere løn, men han fortalte, at han prioriterer sin kun halvandet år gamle virksomhed først.

»Det, vi gør, er, at vi tænker på det bedste for firmaet. Vi kunne godt trække en større løn ud, hvis vi ville lige nu, men vi vil hellere bygge butikker og reinvestere i Bronuts,« forklarede han.

Politikens testvinder blev Dough Girls. Her smagte anmelderne en donut med vaniljeglaze og skrev blandt andet, at den smager hjemmelavet, ligesom en donut skal smage, at den har en dejlig konsistens, og at den hverken smager af friture eller olie.