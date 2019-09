Ejeren af herregården Broløkke nær Magleby på Sydlangeland, Nils Palmqvist, er gået konkurs.

Det lignede ellers i begyndelsen af ugen, at Nils Palmqvist var tæt på at blive reddet. Et købstilbud var tikket ind mandag, som Nils Palmqvists advokat, Claus Olsen, kaldte for interessant.

Blot 12 timer senere blev tilbuddet dog, af endnu uvisse årsager, trukket tilbage, skriver Fyens.dk.

»Jeg troede ellers, at vi for alvor skulle til at trække i arbejdstøjet, men desværre skulle vi ikke alligevel. Der har været andre liebhavere, som har vist interesse undervejs, men det er ikke resulteret i konkrete tilbud,« udtalte advokat Claus Olsen ved skifteretten i Svendborg, ifølge det lokale medie.

Hvad tilbuddet konkret gik ud på, blev dog ikke oplyst i retten.

Da tilbuddet blev trukket tilbage, var Nils Palmqvists mulige redningsvest dermed væk, og fogeden ved skifteretten i Svendborg, Hans Engberg, måtte derfor erklære ham konkurs.

Konkursen blev slutningen på en redningsaktion, som begyndte tilbage i januar måned, da ejeren af Broløkke, Nils Palmqvist, afværgede en tvangsauktion blot to dage før, den skulle have fundet sted.

En rekonstruktionssag blev efterfølgende indledt i slutningen af januar, selvom flere af de store kreditorer, ifølge Fyens.dk, ikke ville være med.

Sagen blev i første omgang indledt med en seks måneders frist, som senere blev forlænget med yderligere to måneder, indtil Nils Palmqvist onsdag blev erklæret konkurs.

Broløkke har siden 2004 været ejet af Nils Palmqvist. Herregården har været drevet som feriested med mulighed for blandt andet weekendophold.

Nils Palmqvist oplyste i skifteretten, at der stort set er fuldt booket i resten af året, skriver mediet.

Efter konkursen er det nu op til kreditorerne via kuratoren at vurdere, hvad der skal ske med Broløkke. Blandt andet om driften skal køres videre, eller om herregården skal på tvangsauktion ligesom planen var i januar.