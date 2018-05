Mens første kvartal bød på et stort underskud, så er Brøndby IF optimistiske for fremtiden, viser regnskab.

København. Brøndby IF tabte mesterskabet på gulvet i de to sidste spillerunder af Superligaen. Mens det gav stor skuffelse, så er den økonomiske optimisme på plads i klubben.

Det viser regnskabet for de første tre måneder af 2018, hvor Brøndby må notere et underskud på 9,4 millioner kroner trods en stigende omsætning.

- De gode sportslige resultater i første halvår 2018 med opnåelse af sølvmedaljer samt sejr i pokalfinalen, sammenholdt med en større vækst end forventet i indtægter fra sponsorater og merchandise, betyder, at Brøndby IF forventer at realisere et resultat i første halvår 2018, der er cirka 10 millioner kroner bedre end budgetteret, skriver Brøndby.

Investorerne, hvis aktier efter tabet af guldmedaljen fik flere tæv end et britisk barn i 1880'erne, kommer dog ikke til at se de penge.

Det voksende indtægter, der også er hjulpet af salget af målmanden Frederik Rønnow, bliver investeret.

- Brøndby IF forventer at anvende en del af det forbedrede resultat i første halvår 2018 til at foretage yderligere investeringer end det, som oprindeligt var indregnet i budgettet for 2018.

- Således er det allerede besluttet, at der investeres i en opgradering af stadionlyset på Brøndby Stadion i sommeren 2018, skriver Brøndby.

Derfor venter Brøndby IF stadig et resultat før skat på mellem minus ni millioner og plus en millioner kroner.

Forretningen Brøndby IF voksede i de første tre måneder af året, hvor omsætningen steg til 32 millioner kroner. Specielt større indtægter fra sponsorer hjalp. Også entre- og tv-indtægter er steget.

- Stigningen skyldes både øgede indtægter fra tv grundet gode sportslige placeringer, samt øgede indtægter fra entre- og sæsonkortsalg, skriver Brøndby.

Mens Brøndby IF's sportslige succes har været svingende de sidste mange år, har økonomien været kontinuerlig rærlig.

Siden 2010 har klubben samlet tabt over 600 millioner kroner, hvilket har ført til mange kapitalrejsninger og gentagne store udvandinger af aktionærerne.

/ritzau/