Fodboldklubben Brøndby har lånt 18 millioner kroner hos Jan Bech Andersen, der ejer en stor del af klubben.

København. Brøndby IF har kortsigtet lånt 18 millioner kroner hos storinvestoren Jan Bech Andersen. Det skriver klubben via fondsbørsen.

Det oplyses ikke hvorfor, at Brøndby IF har et behov for at låne pengene. Klubben skriver, at man stadig forventer et overskud på 12-22 millioner før skat i år.

Lånet bliver udbetalt over de kommende to måneder og skal betales tilbage senest 30. juni 2019. Det kan dog betales tilbage tidligere.´Lånet har en rente på fem procent.

- Et lån er en hurtig og relativ billig måde at få tilført kapital. Brøndby kan næppe låne til fem procent andre steder, skriver investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen i en kommentar til nyheden.

- Brøndby ønsker givetvis at sikre sig et finansielt sikkerhedsnet, som måske skal bruges til at foretage spilleropkøb og forstærkninger, skriver han.

Jan Bech Andersen ejer ifølge Brøndby IF's hjemmeside 54,2 procent af aktierne i Brøndby.

Brøndby gav i første halvår et underskud på 8,7 millioner kroner. Og mens der altså forventes et solidt millionresultat for hele året, flød der rede penge ud af kassen.

Pengestrømmene i første halvår var negative med 2,5 millioner kroner. Det reducerede de likvide beholdninger - altså kontanter i kassen - til 0,7 millioner kroner.

Dertil noterede selskabet sig i regnskabet, at man har en kassekredit på 20 millioner kroner, hvor der var trukket 1,5 millioner kroner.

I første halvår havde Brøndby personaleomkostninger - der typisk er løn og dermed går direkte fra likviderne - for 49,7 millioner kroner.

I seneste transfervindue solgte Brøndby målmanden Frederik Rønnow og midtbanespilleren Christian Nørgaard for henholdsvis 21 og 26 millioner kroner. Det bør sende rede penge Brøndbys vej.

Siden 2010 har Brøndby tabt over 600 millioner kroner. Mange af disse fra en nedskrivning af klubbens stadion.

Det har ført til, at Brøndby ad flere omgange har rejst millioner på aktiemarkedet ved at udvande de eksisterende aktionærer voldsomt.

I den forbindelse kom Jan Bech Andersen ind som storinvestor.

/ritzau/