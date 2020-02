En stor brøler, et underskud på 57,5 millioner kroner og en udbyttebetaling til ejerne på 50 millioner kroner.

Det har fået den danske del af Aller Media til at nedskrive sin egenkapital med 10 millioner kroner.

Det skriver Finans.

Ovenstående tal har også fået kassebeholdningen ned fra 125 millioner kroner til blot ni millioner kroner i løbet af et enkelt år.

Det fremgår af Aller Medias offentliggjorte regnskab, at den store brøler, der er tale om, er, at mediekoncernen ikke har betalt fuld moms af bladsalget, og at det skyldes en fejl med indregning af portoomsætningen i tidligere år.

Finans har forsøgt at få afklaret, hvad der helt præcist ligger til grund for denne fejl, men Aller Media har ikke ønsket at kommentere yderligere på fejlen.

Brøleren skulle dog være blevet opdaget i forbindelse med en intern kontrol i koncernen.

Den samlede Aller-koncern klarer sig dog fint med en egenkapital på 1,5 mia. kr.