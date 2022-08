Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Brødrene Thomas, Jesper og Peter har sagt stop.

Ejerfamilien bag Panduro frasælger nemlig den verdenskendte hobbykæde.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Panduro blev stiftet i Danmark i midten af 1950erne. I dag ligger hovedkvarteret i Malmø. Og hobbykæden har i alt 95 butikker fordelt i Sverige, Danmark, Norge, Holland og Belgien.

Det er den nordiske koncern Lekolar, der blandt andet leverer produkter til skoler og daginstitutioner i form af legepladsudstyr, møbler og hobby- og indlæringsprodukter.

»Selvom vi har forskellige målgrupper, har Lekolar og Panduro meget til fælles. Indenfor hobbymaterialer har vi et lignende sortiment og vi brænder begge for at inspirere kreative mennesker og give betingelser for både læring og glæde,« udtaler David Persson, administrerende direktør i Lekolar, i pressemeddelelsen.

Panduro bliver med handlen en del af Lekolar-koncernen, men vil fortsætte med at fungere som en selvstændig virksomhed under ledelse af Rickard Kemfors, der er direktør i Lekolar.

Ifølge kædens nuværende underdirektør Thomas Panduro, så var det en svær beslutning, men de er sikker på, at det er den rigtige løsning for virksomheden.

»En stor del i beslutningen er, at vi i næste generation går fra 3 til 9 ejere, og det tror vi ikke ville være optimalt for Panduro. I Lekolar har vi fundet en ny ejer, hvor der er mange synergieffekter og som har en langsigtet plan for de to virksomheder,« siger Thomas Panduro til mediet Detailfolk.

Finans skriver, at Panduro har de seneste år haft en faldende bruttofortjeneste. Blandt andet ved det seneste regnskab i 2020/2021 lød den på 25 millioner kroner, et samlet fald på 38 procent siden 2018/2019.

Resultatet lød ved seneste regnskab på 1,7 millioner kroner.

Peter Panduro, der er den yngste bror, og Thomas Panduro, der er den ældste bror, som er tredje generation i Panduro Hobby, ejer i dag omkring 37 procent af kæden hver.

Brødrenes far Jørgen Panduro, der overdrog virksomheden til de tre brødre tilbage i 2005, trådte sidste år ud af virksomhedens direktion.

Handlen træder i kraft til efteråret.