’Den enes død den andens brød’ opsummerer meget godt, hvordan det står til i Lyngby, efter kendiskonditoren Mette Blomsterberg måtte lukke sin biks i byen.

Lokalerne er nemlig blevet opkøbt af de to Price-brødre, som derved udvider deres imperium yderligere.

Ifølge Lokalavisen vil Brødrene Price åbne endnu en amerikansk diner inspireret af 30’erne og 40’ernes USA, som bliver en familierestaurant af høj kvalitet.

Brødrene forventer, at restauranten allerede vil åbne i marts måned, og derfor har de ikke lang tid til at stable alt på benene – herunder inventaret, som naturligvis kommer til at være nostalgisk og sende tankerne tilbage til den klassiske, amerikanske diner.

Mette Blomsterberg måtte lukke sit konditori i Lynby og kort efter begære et af sine firmaer konkurs.

Den kommer altså på mange måder til at minde om en af deres to restauranter i Tivoli, København, som har samme tema.

»Det er et sted, hvor man kan komme med sin familie, hvor det ikke er for fint. Her kan man få en middag eller en frokost og tage ungerne med uden hele tiden at skulle bede dem om at sidde stille. Stilen er afslappet og hyggelig og repertoiret så bredt, at der er noget for både unge og gamle,« siger James Price til lokalmediet.

Menuen kommer blandt andet til at byde på meatloaf, chili con carne, barbecue ribs, salater og kolde og varme sandwich udover de klassiske amerikanske burgere, som mange forbinder med diners.

Blomsterberg har lykønsket brødrene med deres køb på Facebook, hvor hun blandt andet skriver:

'Tillykke til Adam og James ... I slutningen af marts åbner de diner i vores gamle lokaler i Lyngby. Findes der noget bedre end at give stafetten og et kært hjertebarn videre til gode venner? Vi glæder os til at se, hvad I finder på, og til at smage jeres dejlige mad. Hip hip til Brdr. Price og skønne Lyngby.'