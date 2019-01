Det var med stor ærgelse, at Mette Blomsterberg i begyndelsen af januar annoncerede, at hun må lukke sit konditori i Lyngby.

Nu, tre uger senere, overtager Brødrene Price lokalerne.

'Tillykke til Adam og James... I slutningen af marts åbner de diner i vores gamle lokaler i Lyngby. Findes der noget bedre end at give stafetten og et kært hjertebarn videre til gode venner? Vi glæder os til at se, hvad I finder på og til at smage jeres dejlige mad. Hip hip til Brdr. Price og skønne Lyngby' skriver Mette Blomsterberg på sin Facebook-profil.

Selvom Blomsterbergs Café og Konditori i Lyngby ifølge hende selv var velbesøgt, måtte Mette Blomsterberg den 1. januar 2019 erkende, at økonomien ikke kunne holde længere.

Caféen i Lyngby, som åbnede i 2014, har Mette Blomsterberg beskrevet som en drøm.

'Det er med et blødende hjerte, at vi siger farvel til Lyngby og alle vores medarbejdere, som i den grad har knoklet og gjort alt, hvad de kunne, for at gøre stedet til noget helt særligt.' skrev hun dengang også på sin Facebook.

Blomsterbergs Café og Konditori har været en selvstændig virksomhed, der derfor ikke påvirker resten af hendes aktiviteter.

På sin hjemmeside skrev hun i forbindelse med lukningen, at hun i 2019 vil fokusere på 'nye spændende samarbejder', der tæller tv, bøger, foredrag, en webshop og udviklingen af en bageserie.