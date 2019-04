Brødrene Henning og Birger Arp-Hansen fortsætter med at skovle penge ind på deres hoteller.

Sidste år tjente brødrene og deres administrerende direktør, Dorte Krak, hele 265 millioner dejlige danske kroner på deres virksomhed.

Det skriver finans.dk, som har kigget nærmere på virksomhedens årsregnskab.

Omsætningen lød på knap 1,3 milliarder kroner efter skat.

Birger og Henning Arp-Hansen på et billede af lidt ældre dato foran 71 Nyhavn Hotel. Det diskrevet brødrepar arvede hotelkæden Arp-Hansen Hotel Group efter deres far og er i dag milliardærer. (Arkivfoto) Foto: NF Vis mere Birger og Henning Arp-Hansen på et billede af lidt ældre dato foran 71 Nyhavn Hotel. Det diskrevet brødrepar arvede hotelkæden Arp-Hansen Hotel Group efter deres far og er i dag milliardærer. (Arkivfoto) Foto: NF

Med omkring 4.000 hotelværelser alene i København har Arp-Hansen Hotel Group cirka 22 procent af det samlede antal hotelværelser i hovedstaden. Kæden er landets største og mest indbringende hotelkæde.

»Resultatet overgik forventningerne til året og betragtes som meget tilfredsstillende og som udtryk for, at det er lykkedes selskabet at udnytte de positive markedsvilkår optimalt,« skriver Arp-Hansen i sit nye regnskab.

Henning og Birger Arp-Hansen arvede hotelkæden efter deres far, og de har forvaltet deres arv så godt, at de i dag er milliardærer.

Både brødrene og den administrerende direktør er blevet mangemillionærer på at drive hoteller primært i København.