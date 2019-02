Svindelsigtede Britta Nielsen overførte penge til sin datter, og de penge kan datteren ikke betale tilbage.

Penge til at købe og sælge dyrebare heste og finansiere virksomheder i Tyskland og Holland blev løbende overført fra svindelsigtede Britta Nielsen til datteren Nadia Samina Hayat.

Nu er datteren ligesom sin mor gået personligt konkurs, fordi hun ikke har kunnet betale de mange penge tilbage.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans, der har fået aktindsigt i dokumenter fra Sø- og Handelsretten.

Ifølge dokumenterne blev Nadia Samina Hayat erklæret konkurs den 5. februar. Årsagen er, at hun angiveligt har modtaget private lån fra Britta Nielsen.

Britta Nielsen er mistænkt for at have udbetalt 111 millioner kroner til sig selv fra Socialstyrelsens tilskudsmidler.

Tidligere har Nadia Samina Hayat fortalt, at hun brugte penge fra Britta Nielsen til at købe og sælge op mod 60 heste til priser på 100.000 euro stykket.

Desuden har moren finansieret Nadia Samina Hayats hestevirksomheder i Tyskland og Holland samt et selskab i Danmark.

- Skyldneren (Nadia Samina Hayat, red.) har i et interview med tv-kanalen Kanal 5 bekræftet, at disse midler hidrørte fra Anna Britta Troelsgaard Nielsen.

- På baggrund heraf og i mangel af dokumentation for det modsatte må det således også have formodningen for sig, at overførslerne fra Anna Britta Troelsgaard Nielsen til skyldnerens private konti er udtryk for lån, står der i et dokument fra konkursboets kurator, Boris Frederiksen fra Advokatfirmaet Poul Schmith.

De private lån fra Britta Nielsen til datteren er krævet tilbagebetalt til førstnævntes personlige konkursbo, der også bestyres af Boris Frederiksen.

Men da Nadia Samina Hayat ikke har betalt det skyldige beløb, blev hun begæret konkurs af Boris Frederiksen.

Nadia Samina Hayat havde ikke indsigelser mod konkursdekretet. Hun vil nu samarbejde med kurator gennem sin advokat.

Ud over at have fået aktiver beslaglagt er datteren blevet sat under postspærring indtil maj.

Det betyder, at breve og andre forsendelser til hendes adresse skal udleveres til kurator Boris Frederiksen. Det samme skal digital post.

Nadia Samina Hayat er ligesom sine to søskende sigtet for hæleri i sagen mod Britta Nielsen.

/ritzau/