Britiske erhvervsledere frygter i stigende grad et britisk exit fra EU uden en skilsmisseaftale, viser måling.

Britiske erhvervslederes tillid til økonomien er faldet til det laveste niveau i 18 måneder. Det er sket, sideløbende med at risikoen for et britisk exit fra EU uden en skilsmisseaftale stiger.

Det fortæller organisationen Institute of Directors (IoD), der repræsenterer mere end 30.000 topchefer i Storbritannien.

IoD har foretaget en rundspørge blandt deres medlemmer, der tæller chefer og ledere i de fleste af landets toneangivende virksomheder.

Og stemningen i erhvervstoppen er dyster, fortæller cheføkonom hos IoD Tej Parikh.

- Erhvervsledere ser frem mod næste års økonomiske udvikling med bæven, siger han.

- Vi så forsigtig optimisme, da forhandlingerne om brexit udviklede sig i starten af året, og der var tale om en overgangsperiode efter vores udtræden. Den optimisme er helt forsvundet nu.

Briterne skal forlade EU 29. marts. I øjeblikket er der stor usikkerhed om, hvorvidt premierministerens udkast til en skilsmisseaftale vil blive godkendt af det britiske Underhus.

/ritzau/Reuters