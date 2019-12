Ordførere kræver granskning af forhold mellem britisk toppolitiker og hovedmistænkt i sag om udbyttesvindel.

Den britiske rigsadvokat og medlem af parlamentet i Storbritannien for Det Konservative Parti, Geoffrey Cox, har indtil for nylig arbejdet som advokat for manden, der er hovedmistænkt i en stor sag om formodet udbyttesvindel for 12,7 milliarder kroner mod Danmark, Sanjay Shah.

Geoffrey Cox har spillet en nøglerolle i Sanjay Shahs hold af forsvarere. Her har han ledt efter huller og svagheder i anklagerne mod Shah.

Det skriver DR og Børsen, der har samarbejdet med den britiske avis The Guardian om afsløringen.

I alt er Geoffrey Cox blevet betalt mere end tre millioner kroner for arbejdet i årene 2015-2017.

Sidste år blev han udnævnt til rigsadvokat med ansvar for blandt andet anklagemyndigheden i Storbritannien.

Netop anklagemyndigheden arbejder de danske myndigheder tæt sammen med i efterforskningen af Sanjay Shah.

Sanjay Shahs talsmand, Jack Irvine, kalder Geoffrey Cox' tidligere rolle i forsvarsteamet "enormt vigtig".

- Han har blandt andet set på substansen i de danske anklager, siger han ifølge DR.

Det forhold giver anledning til panderynker på Christiansborg.

- Der er i allerhøjeste grad et habilitetsproblem. Det er der slet ingen tvivl om. Den danske efterforskning af den her sag hviler jo på, hvad vi kan få ud af den engelske efterforskning, siger Preben Bang Henriksen (V), formand for Folketingets Retsudvalg, ifølge DR.

Han frygter, at de tætte bånd mellem Shah og Cox "kan lægge en dæmper på lysten hos de engelske myndigheder til at efterforske sagen så grundigt, som den tydeligvis har brug for at blive".

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, mener ligesom Preben Bang Henriksen, at forholdet mellem Shah og Cox er problematisk.

Dansk Folkepartis medlem af Retsudvalget, Dennis Flydtkjær, er enig og kræver en redegørelse fra justitsministeren.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) ønsker ikke at kommentere sagen.

/ritzau/