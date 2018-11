Jeff Fairburns tid som administrerende direktør for Persimmon er slut, stoppet af en enorm bonus.

Efter måneders ramaskrig over enorme bonusser til ledelsen i det britiske byggefirma Persimmon er administrerende direktør Jeff Fairburns fortid i firmaet fra 31. december.

Striden opstod, da ledelsen i selskabet i 2012 fik et langsigtet incitamentsprogram bundet op på en række nøgletal, men uden et loft.

Da Storbritannien siden iværksatte et stort, offentligt byggeprogram, eksploderede værdien af incitamentsprogrammet.

I starten af 2018 var værdien af det samlede bonusprogram for 2018 til selskabets tre øverste chefer på 218 millioner pund - på det tidspunkt svarende til 1,9 milliarder kroner.

Det gav voldsom offentlig kritik både fra aktionærer og medier og genstartede debatten om bonusser. Den var opstået i forbindelse med bonusordninger i banksektoren efter finanskrisen.

- Jeff har været en succesfuld leder, siden han blev ansat, men bestyrelsen mener, at distraktionen fra hans incitamentsprogram fortsætter med at have en negativ effekt på selskabets rygte og dermed hans evne til at udfylde sin rolle, skriver bestyrelsen i Persimmon i en meddelelse ifølge The Guardian.

Efter den indledende kritik indvilgede ledelsen i at skære dens bonusser til samlet 167 millioner pund - på det tidspunkt 1,4 milliarder kroner. Jeff Fairburns gik med til at skære sin bonus til 75 millioner pund fra tidligere 110 millioner pund.

I sidste måned hældte Jeff Fairburns så benzin på bålet, da han forlod et interview med BBC i vrede over, at journalisten spurgte til hans bonus.

Persimmon fortæller ifølge The Guardian, at Jeff Fairburns vil få hele sin bonus på 75 millioner pund - 641 millioner kroner - med, når han stopper 31. december. Det er selskabets juridiske vurdering, at det ikke kan stoppes.

I 2017 var Jeff Fairburns Storbritanniens bedst betalte direktør med en samlet lønpakke på 47,1 millioner pund - 402 millioner kroner.

- Persimmon betaler ikke en løn, man kan leve af, men har stadig råd til obskure lønninger til chefen.

- Det er retfærdigt, at han er på vej ud. Forkert at han går med så mange penge, skriver medlem af parlamentet for Labour Rachel Reeves på det sociale medie Twitter.

/ritzau/