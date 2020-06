For to uger siden fremlagde den britiske regering deres forslag til nye toldsatser. På baggrund af de toldsatser har Landbrug & Fødevarer foretaget beregninger på, hvilke konsekvenser det vil få for danske fødevarevirksomheder.

Konklusionen er, at den danske fødevareeksport bliver rigtig hårdt ramt.

Det skriver Finans.

Toldsatserne vil udradere knap 70 procent af den danske fødevareeksport til Storbritannien, og det går ekstra hårdt udover eksporten af Lurpak og andre mejerivarer.

Ser man på det samlet set, så står de danske fødevarevirksomheder til en årlig toldregning på 2,8 milliarder kroner, hvis de fortsat vil eksportere i samme grad til Storbritannien.

»Vores modelberegninger viser, at i størrelsesordnen 68 procent af fødevareklyngens eksport til Storbritannien vil forsvinde, hvis briterne virkelig gør alvor af truslen om at indføre så høje toldsatser,« siger cheføkonom Frank Øland fra Landbrug & Fødevarer.

Analysen viser, at der vil være en gennemsnitlig toldsats på 55 procent for den danske eksport af mejerivarer, og af de 55 procent, så er det altså Arla, der står for den største andel, og bliver derfor de helt store tabere.

Arla står til en toldregning på et godt stykke over en halv milliard kroner om året, hvis de vil opretholde den eksport, som de har nu over Nordsøen.

I 2019 eksporterede den danske fødevaresektor for 12,2 milliarder kroner til Storbritannien, men hvis de nye toldsatser bliver gennemført, vil det for en række varegrupper betyde, at det bliver stort set umuligt at opretholde eksporten.

Frank Øland fortæller, at de danske virksomheder har haft fire år til at forberede sig på brexit, og dermed forberede sig på de højere toldsatser. Det åbner op for, at de danske virksomheder, måske, kan håndtere de nye toldsatser bedre, end det er fremlagt i Langbrug & Fødevarers analyse.

Den 31. januar i år forlod Storbritannien EU, og her blev der lavet en overgangsordning, der gør, at handlen med EU foregår toldfri frem til nytår.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra Arlas pressechef, Åse Andersson, men hun oplyser, at de ikke ønsker at kommentere på den mulige toldregning.