Tobaksproducenten Imperial Brands vil opbygge et ekstra lager af cigaretter til en værdi af 30 millioner pund.

Det er stadig uklart, om Storbritanniens udtrædelse af EU til marts vil ske på en ordentlig eller kaotisk måde. Derfor har tobakskæmpen Imperial Brands besluttet at opbygge et stort nødvarelager for ikke at løbe tør, hvis importen til Storbritannien bliver forstyrret.

Det fremgår af en telekonference og selskabets seneste regnskab.

- Det er en del af vores bredere forberedelsesplaner, der dækker flere områder som produktion, forsyningskæder og skat, siger finansdirektør i Imperial Brands Oliver Tant ifølge Reuters på en telekonference.

Ifølge Reuters planlægger Imperial Brands, der blandt andet ejer mærkerne Gauloises og Winston, at opbygge et ekstra lager af cigaretter til en værdi af 30 millioner pund - 256 millioner kroner - for at være sikre på at have cigaretter til trængende briter efter brexit.

Nyheden kommer i et regnskab, hvor salget for Imperial Brands er gået frem. Foruden kendte mærker som West og Davidoff er salget af "Next-generation Products" som elektroniske cigaretter under mærket Blu steget.

Samlet omsatte Imperial Brands for 30,5 milliarder pund - små 260 milliarder kroner - i 2018. Omkring halvdelen af dette var dog skatter og afgifter, som skal svares til stater, hvor produkterne bliver solgt.

Overskuddet endte på 1,4 milliarder pund.

- Vores udvikling fortsætter med at nyde godt af de investeringer, vi har lavet, og vi er i en stærk position til at generere yderligere vækst, skriver Imperial Brands i sit regnskab.

Salget af cigaretter faldt i året med 3,6 procent til 255,5 milliarder cigaretter eller produkter. Det var dog bedre end det samlede markedsfald på fem procent ifølge regnskabet.

Fremgangen i omsætningen er skabt ved at øge salget af dyrere produkter.

Imperial Brands blev skabt i 1901 ved sammenlægningen af over ti britiske tobaksselskaber.

/ritzau/