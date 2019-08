HSBC er beskyldt for hvidvask og svindel for penge ejet af rige kunder i den belgiske diamantindustri.

Den britiske storbank HSBC har accepteret en bøde på 2,2 milliarder kroner i Belgien.

Betalingen er et forlig i en sag med belgiske myndigheder, hvor banken er mistænkt for skattesvindel og hvidvask for flere hundrede millioner euro.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Sagen trækker tråde til HSBC's afdeling i Schweiz og rige bankkunder, der har rødder i diamantindustrien i den belgiske by Antwerpen, som er centrum for verdenshandlen med diamanter.

HSBC skal have tilbudt de rige kunder forskellige måder at skjule deres penge for på den måde at undgå at betale skat.

Det er blandt andet ved at tilbyde dem adgang til konti i skattely som De Amerikanske Jomfruøer og Panama.

Det har kostet de belgiske skattemyndigheder flere hundrede millioner euro i tabte indtægter.

Den belgiske anklagemyndighed udtaler dog, at HSBC de seneste fem år har gennemført en række markante ændringer. Det har gjort det sværere for banken at være involveret i ulovlige aktiviteter.

HSBC er blandt verdens største banker. Den har hovedsæde i London, men er til stede i 65 lande på verdensplan. Banken har mere end 40 millioner kunder og 238.000 ansatte.

Det er ikke første gang, at HSBC har måttet betale store bøder for ikke at have overholdt reglerne for at drive bank.

Banken har blandt andet været anklaget for og indgået store forlig efter hvidvaskning af penge for alt fra Irans styre over Nordkorea og til mexicanske narkohandlere.

Eksempelvis har det mexicanske narkokartel Sinaloa og det colombianske ditto Norte del Valle tilsammen hvidvasket milliarder via HSBC.

Banken betalte i 2012 en bøde på omkring 12 milliarder kroner i den sag.

HSBC har også været involveret i en enorm sag om valutakursmanipulation fra flere storbanker samt en sag om manipulation af de vigtige referencerenter Libor og Euribor, der bliver brugt til at bestemme prisen på en række værdipapirer.

/ritzau/