Efter at være blevet rådet til yderligere støtte arbejder den britiske regering på mere hjælp til selskaberne.

For at støtte erhvervslivet under coronakrisen arbejder den britiske regering på en plan, der skal tilføre virksomhederne milliarder af pund.

Konkret vil regeringen købe aktier og derved tilføre penge til nødlidende selskaber inden for blandt andet luftfartsbranchen, skriver Financial Times.

Ifølge avisen er planen, at regeringen køber en masse aktier i selskaber som eksempelvis British Airways. Siden vil aktierne blive solgt tilbage til private investorer, når situationen er til det, siger tre unavngivne kilder til avisen.

To af kilderne fortæller, at regeringen planlægger tiltaget, efter at banker har advaret om, at de foreløbige hjælpepakker til erhvervslivet ikke er nok til at redde virksomhederne fra at måtte dreje nøglen om.

/ritzau/