Mobilgiganten Vodafone er kommet med en barsk udmelding.

De vil nemlig nedlægge 11.000 stillinger, skriver den britiske avis The Guardian.

Vodafone er en britisk mobiloperatør, der opererer i store dele af verden.

De 11.000 job skal nedlægges over en treårig periode.

I alt har selskabet over 100.000 ansatte.

Fyringerne kommer i forbindelse med en stor spareplan, hvor selskabet skal spare 870 millioner pund, svarende til godt 7,5 milliarder danske kroner.

Nedlæggelsen af 11.000 stillinger er det første skridt i spareplanen – og første store skridt for selskabets nye direktør, Margherita Della Valle.

»I dag annoncerer jeg mine planer for Vodafone. Vores præstation har ikke været god nok. For at sikre, at vi fortsat kan levere, må Vodafone ændre sig,« sagde den nye direktør ifølge The Guardian.

»Mine prioriteter er kunder, enkelhed og vækst,« fortsatte hun.