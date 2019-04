Standard & Poor's fastholder sin kreditvurdering af Storbritannien, men med pil nedad på grund af brexit.

Storbritanniens kreditvurdering er fortsat i farezonen for at blive sat ned, til trods for at premierminister Theresa May tidligere i april sikrede en forlængelse af tidsfristen for at forlade EU.

Det oplyser kreditvurderingsfirmaerne Standard & Poor's og Fitch sent fredag aften. Begge fastholder deres nuværende kreditvurdering af Storbritannien på AA, der er det næsthøjeste trin på skalaen.

- Aftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige om at forlænge processen yderligere - til den 31. oktober - mindsker, men eliminerer ikke, risikoen for en "no-deal" brexit de næste seks måneder, oplyser Fitch.

I mange år havde Storbritannien den guldrandede topkarakter AAA, men både S&P og Fitch satte den ned til AA få dage efter, at et flertal af de britiske vælgere i juni 2016 stemte for at forlade EU.

S&P gentager, at den nuværende vurdering kan få et yderligere hak ned alt afhængig af, hvordan skilsmissen med EU forløber.

Vurderingen på AA er ledsaget af et minus. Det indikerer, at S&P hælder mere til, at karakteren bliver sat ned end op.

Men S&P oplyser, at det vil fjerne minusset, hvis forhandlingerne med EU giver mere vished om udsigterne for den britiske økonomi.

Det er ifølge S&P især vigtigt, at nøglesektorerne i det britiske erhvervsliv vedbliver med at have adgang til EU-markederne, uden at de bliver pålagt told eller andre handelsbarrierer.

En høj kreditvurdering indebærer, at det bliver billigere for et land at optage lån.

Danmark er del af en lille kreds af lande med topkarakteren AAA.

