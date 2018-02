Topledelsen i byggefirmaet Persimmon har fået skåret deres bonus markant. Men den er stadigt svimlende høj.

København. Diskussionen om lønninger til erhvervslivets top er genstartet i Storbritannien. De seneste år har diskussionerne raset om specielt lønningerne i banksektoren. Men det er byggefirmaet Persimmon, der nu er kommet i fokus.

Under en omfattende bonusstruktur stod selskabets tre øverste chefer til at få bonusser for samlet 218 millioner pund - 1,8 milliarder kroner.

Det udløste et ramaskrig og førte til, at bestyrelsesformanden, der havde godkendt ordningen, trak sig.

Nu har selskabet så skåret markant i bonussen til de tre. Men den lyder stadig på 167 millioner pund - 1,4 milliarder kroner.

Den administrerende direktør, Jeff Fairburn, får 75 millioner pund i stedet for 100, finansdirektør Mike Kalloran får 54 millioner pund i stedet for 78 og driftsdirektør Dave Jenkins får 38 millioner pund i stedet for 40 millioner pund.

Ændringen i bonussen kommer efter, at flere investorer i selskabet har kritiseret den stærkt og truet med stemme imod bestyrelsen på den kommende generalforsamling.

Det skaber dog nu ny debat, da bonusserne også efter sænkelsen bliver anset for alt for voldsomme. Samtidig er en stor del af selskabets fremgang skabt af, at den britisk stat er begyndt at støtte boligbyggeri.

- Selv efter denne reduktion er kompensationen i vores øjne ekstremt generøs ikke mindst når man tænker på statens støtte til sektoren, skriver investoren Royal London Asset Management i en kommentar.

Bonusserne til ledelsen fik i januar flere politikere på banen, blandt andre formanden for partiet Liberal Democrats, Nick Cable:

- Det minder om de værste tilfælde af grådighed, der var med til at skabe finanskrisen, hvor kortsigtet tænkning blev belønnet og langsigtet planlægning blev ignoreret, sagde han ifølge The Guardian i januar.

/ritzau/