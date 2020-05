2020 kan blive første år siden finanskrisen, at under én million biler ruller ud fra de britiske fabrikker.

Den britiske produktion af nye biler kan i år falde til det laveste i årtier som følge af nedlukninger af fabrikker under coronaudbruddet.

Det oplyser Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), der er en brancheorganisation for producenter og forhandlere.

I april blev der ifølge SMMT kun fremstillet 197 biler mod 71.000 i samme måned i 2019.

Kun få bilfabrikker er siden genåbnet. Nissans produktion i Sunderland, der er den største bilfabrik i Storbritannien, ventes at genåbne i løbet af juni.

- Vi har brug for, at regeringen arbejder sammen med os for at fremskynde et opsving for denne sektor, anspore investeringer og sikre arbejdspladser, siger Mike Hawes, der er direktør for SMMT.

Hele årets britiske produktion kan falde til omkring 870.000 biler ifølge en undersøgelse lavet på vegne af SMMT. Det er lavere end under finanskrisen i 2009, da produktionen faldt til 999.460 biler.

Før det var det seneste fald til under én million biler årligt i begyndelsen af 1980'erne.

De britiske bilforhandlere har på grund af coronakrisen også måtte se salget falde til et historisk lavpunkt.

I april blev der indregistreret lidt over 4300 nye biler. Det var det laveste antal siden februar 1946 - kort tid efter afslutningen på Anden Verdenskrig.

Samtidig var det 97 procent under niveauet fra april 2019, hvor der blev indregistreret 161.000 nye biler.

Storbritanniens økonomi ventes i år krympe med 13 procent ifølge en officiel prognose. Det vil være den dybeste recession i årtier, og to millioner mennesker er ifølge prognosen i fare for miste deres job.

/ritzau/Reuters