Den britiske bank RBS har fået en større bøde i USA for sin rolle under finanskrisen. Det skriver Reuters.

København. Den britiske bank RBS har fået en bøde på 4,9 milliarder dollar af de amerikanske myndigheder for dens rolle i salget af obligationer under finanskrisen. Det skriver Reuters.

Bøden falder som led i en undersøgelse af, hvordan banken strukturerede og solgte obligationer baseret på boliglån før og under krisen, de såkaldte "subprime"-lån.

De 4,9 milliarder dollar, 31 milliarder kroner, skal delvist gå til at betale erstatning til amerikanere, der tabte penge ved deres interaktion med banken i perioden.

En stor del af pengene har RBS sat af allerede, men banken kommer til at bogføre et tab på 1,4 milliarder dollar i sit næste regnskab, skriver Reuters.

Sidste år fik RBS en bøde af en anden amerikansk myndighed, Federal Housing Finance Agency, på 5,5 milliarder dollar - 34 milliarder kroner - for sine udstedelser af obligationer op til og under finanskrisen.

RBS, der tidligere var kendt som Royal Bank of Scotland, er stadig 71 procent ejet af den britiske stat.

Banken blev i praksis overtaget af staten, der reddede den ved at overtage aktiemajoriteten for 42 milliarder pund under finanskrisen.

Op til finanskrisen voksede Royal Bank of Scotland voldsomt og var i perioder verdens største bank.

Men finanskrisen, og bankens store salg af indviklede og enormt sårbare obligationer, trak tæppet væk under den.

Siden da har banken arbejdet for sin overlevelse. Det er sket under massiv kritik for blandt andet store lønninger til ledelsen på trods af, at banken var ejet af staten.

Med bøden mener RBS, at man er ved at sætte et punktum for det lidet flatterende kapital i dens 291 år lange historie.

- Dagens meddelelse er en milepæl for banken.

- At nå en aftale med det amerikanske justitsministerium vil lade os håndtere et stort, tilbagestående problem, og er den pris vi må betale for de globale ambitioner, vi havde før krisen, skriver administrerende direktør Ross McEwan ifølge AFP.

/ritzau/