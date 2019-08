Mens økonomien i Storbritannien skrumper, slår beskæftigelsen rekorder, og lønningerne vokser.

Det britiske arbejdsmarked fortsætter med at være et lyspunkt i britisk økonomi. Selv om landets økonomi skrumpede i andet kvartal, kom flere i arbejde, og lønningerne voksede.

Det viser tal fra The Office for National Statistics.

I april, maj og juni kom 115.000 flere i arbejde i Storbritannien. Dermed er 32,8 millioner i arbejde, hvilket er ny rekord.

Ud over at der ansættes i stor stil, går det også godt for lønmodtagerne, når der skal forhandles løn.

Væksten i lønningerne fraregnet bonusser er på 3,9 procent i Storbritannien - og hvis man regner bonusserne med, vokser lønnen i et tempo, der ikke er set siden 2008.

Det kan virke paradoksalt, når det i sidste uge blev lagt frem, at Storbritanniens økonomi i samme periode er skrumpet med 0,2 procent.

Økonomer i Storbritannien forklarer det ifølge Reuters med, at virksomhederne groft sagt er blevet tilbageholdne med at lave store investeringer i ting som maskiner eller bygninger, indtil de ved, hvordan vilkårene for handel med EU-landene fremover bliver.

Til gengæld bruger de hellere pengene på udgifter, som de hurtigt kan komme af med igen, hvis noget skulle ændre sig: Ansatte, der kan fyres igen.

Den store efterspørgsel efter arbejdskraft kan have været med til at presse lønnen og beskæftigelsen op, lyder vurderingen.

/ritzau/Reuters