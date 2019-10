Et ellers stærkt britisk arbejdsmarked viste små svaghedstegn over sommeren.

Det var ikke lige så nemt at finde et job i Storbritannien her til sommer, som det har været de senere år.

Efter flere måneders solid fremgang med flere i arbejde og færre arbejdsløse mistede det britiske arbejdsmarked pusten henover sommeren.

I august var der for anden måned i træk færre i arbejde, og arbejdsløsheden tog et nøk op til 3,9 procent.

Det viser den britiske pendant til Danmarks Statistik, Office for National Statistics.

Ifølge Danske Banks udregninger var 84.000 færre i arbejde i Storbritannien, da august sluttede sammenlignet med starten af måneden. Arbejdsløsheden voksede marginalt fra 3,8 procent til 3,9 procent.

Beskæftigelsen i Storbritannien er dog stadig historisk god. Bortset fra en kort periode i 70'erne har arbejdsløsheden aldrig været lavere.

Og man kan ikke finde noget tidspunkt før december 2018, hvor en større andel af befolkningen har været i arbejde.

Ifølge Danske Banks senioranalytiker Mikael Olai Milhøj har beskæftigelsen i landet været interessant at holde øje med i brexit-perspektiv.

Andre økonomer har ifølge Reuters haft den tese, at beskæftigelsen blandt andet har klaret sig så godt, fordi virksomhederne ikke har turde lave store investeringer. Derfor har de haft flere penge til at øge lønningslisterne, som de ved, at de hurtigt kan nedbringe.

Ifølge Mikael Olai Milhøj kan den udvikling meget vel være gået den almindelige brites næse forbi.

- Forbrugerne mærker ikke så meget til brexit endnu, da de kan købe de varer, de altid har gjort, skriver han i en analyse.

- Men for virksomhederne betyder usikkerheden, at man har holdt igen med investeringerne, fordi man ikke ved, om de er profitable på den lange bane eller ej, når man ikke kender det fremtidige økonomiske samarbejde mellem Storbritannien og EU.

- Indtil videre har det britiske arbejdsmarked været robust over for usikkerheden, og jobvæksten har i en lang periode været pæn.

Han peger i sin analyse på, at nogle indikatorer tyder på, at de britiske virksomheder er i gang med at reducere antallet af ansatte.

- Det kan starte en negativ spiral, skriver senioranalytikeren.

- Fyringer betyder lavere jobsikkerhed, hvilket betyder lavere forbrugertillid og mindre forbrug, hvilket så igen kan medføre endnu flere fyringer og dermed endnu mindre forbrug.

- Det er den typiske måde, en økonomisk nedtur bliver forværret på.

/ritzau/