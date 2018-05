En britisk forbrugerorganisation kræver erstatning for, at Google uretmæssigt indhentede oplysninger om dem.

København. En britisk forbrugerorganisation kræver 3,2 milliarder pund - 27 milliarder kroner - i erstatning fra Google. Gruppen mener, at Google udnyttede en svaghed i iPhones til at indsamle private informationer om 4,4 millioner briter.

Det skriver avisen The Guardian.

- Jeg mener, at det, Google har gjort, helt simpelt var imod loven. Deres handlinger har påvirket millioner i England og Wales, og vi beder dommeren om at holde dem ansvarlige, siger formand for gruppen Richard Lloyds til avisen.

Ifølge gruppen udnyttede Google i 2011 og 2012 en sikkerhedsbrist i browseren Safari - kaldet "Safari Workaround" - til at omgå brugernes privatlivsindstillinger og indsamle information om deres færden på nettet.

"Safari Workaround" tillod Google at omgå Safaris beskyttelse mod, at tredjepart kunne installere software, der kan monitorere, hvad en bruger laver på nettet.

Informationerne inkluderede race, sundhedstilstand, politiske holdninger, seksualitet, placeringsdata, økonomiske forhold og indkøbsvaner. Det blev brugt til at lave profiler af brugerne.

Avisen skriver, at Google allerede betalt 39,5 millioner dollar - 250 millioner kroner - i erstatning i USA for praksissen.

Googles advokater arbejder for at få retten til at nægte at tage sagen op, da selskabet ikke mener, der er noget bevis for, at informationerne er givet videre til tredjepart.

- Vores brugeres privatliv og sikkerhed er ekstremt vigtigt for os. Dette her handler om ting, der skete for over seks år siden og som blev håndteret på det tidspunkt.

- Vi mener, at sagen er uden substans og bør bliver afvist. Vi har leveret beviser på dette og ser frem til at føre dem i retten, siger kommunikationsdirektør for Google i Storbritannien Tom Price til The Guardian.

/ritzau/