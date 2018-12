Bredbåndsselskabet Hiper har tirsdag hævet deres priser. Det fortæller CEO og stifter, Stig Myken, til B.T.

»Det er fuldstændig korrekt, at vi i tirsdags hævede vores priser, så vi går fra tre til to forskellige pristyper.«

Tidligere skulle kunder af med 219 kroner pr. måned for bredbånd, men den pris er nu hævet til 259. Derudover har Hiper også hævet prisen på deres 1000 Mbit-produkter, der går fra 299 kroner pr. måned til 339 kroner.

»Årsagen, til at vi nu har hævet prisen, er, at vi driver en forretning, og vores konkurrenter har hævet priserne løbende. Så efter tre år var det tid til at lave en ændring. Vi synes stadig, at vi er konkurrencedygtige, og selvom der nu står en højere pris på hjemmesiden, så får vi stadig rigtig mange nye kunder ind,« fortæller Hipers CEO.

Stig Myken fastslår dog, at priserne kun er gældende for nye kunder, og alle eksisterende kunder skal derfor ikke frygte en dyrere regning på deres internet.

Tilbage i november blev bredbåndsselskabet købt af TDC, hvor man oplyste, at det ikke vil kunne mærkes, at der nu var en ny ejer.

Men at man nu har hævet priserne, er ikke noget TDC har dikteret, fastslår Stig Myken.

»Det har været planlagt længe, at vi skulle hæve prisen nu, så det har intet med TDC at gøre. Det er en beslutning, der er blevet truffet lang tid forinden og er en del af vores forretningsstrategi.«