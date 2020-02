Arvingerne efter den legendariske finansmand og milliardær Alex Brask Thomsen taber for andet år i træk penge på det kendte Overgaard Gods.

Det skriver Finans.dk

Ifølge regnskabet tabte godset to millioner kroner i 2019.

Bestyrelsesformand Lisbeth Lauridsen siger, at det ikke er et regnskab, der lever op til godsets forventninger, men at de nu ser fremad:

GODSET OVERGAARD VED MARIAGER FJORD. Foto: HENNING BAGGER

»Vi er meget forventningsfulde og har i år en klar forventning om overskud,« siger hun.

Overgaard Gods er en af landets største landbrugsbedrifter, og det har en årlig omsætning på næsten en halv milliard kroner. En omsætning der fordeler sig på en stor svineproduktion og handel med korn og gødning.

Godset producerer årligt næsten 50.000 smågrise. Og modsat 2018 har svinepriserne været relativt høje i 2019, men det har altså ikke været nok til at få overskud:

»Det er korrekt, at svinepriserne i løbet af året kravlede langsomt opad og er rigtig gode nu. Men vi havde også et efterslæb fra 2018, hvor priserne var lave og tørken hård,« siger Lisbeth Lauridsen til Finans.dk.

Overgaard Gods, som er ejet af Brask Thomsen-arvingerne via selskabet Brask Thomsen Stiftung, har tidligere tabt en stor formue på et biogasanlæg samt produktion af biobrændsel på godset.

For få år siden besluttede familien at eftergive 200 millioner kroner af godsets gæld og oven i det tilføre 60 millioner kroner i ny kapital.

Derfor er egenkapitalen på godset i dag opgjort til cirka 200 millioner kroner.

Alex Brask Thomsen døde 8. januar 2005 i en alder af 85 år.