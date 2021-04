Det ser ikke helt godt ud for online-supermarkedet, efter de den seneste tid er havnet i noget af et stormvejr – og det bliver noget af en opgave at vinde forbrugernes tillid tilbage ifølge brandingekspert.

»Det bliver meget, meget svært at genvinde det brand, de ellers havde fået bygget på en it-platform, der fungerer bedre end de andres,« siger Frederik J. Preisler, direktøren hos reklamebureauet Mensch, til B.T.

Mediet Politiken har i flere uger kunne fortælle om, at supermarkedet har givet bøder til chaufførerne, overvåget medarbejderne og sat krav om et umenneskeligt højt arbejdstempo. Det er også blevet krævet, at deres ansatte tog lange arbejdsdage syv dage om ugen.

Det kan nemt konstateres, at Nemlig.com's brand ikke er helt godt længere, og både B.T. og andre medier har kunne fortælle historier om brugere, der siger, at de aldrig nogensinde vil handle der igen.

»De voksede eksplosivt med covid-19 og det kunne man i den første tid bruge som undskyldning, hvis der var rod i arbejdsforhold og resten af forretningen. Forbrugeren vidste godt, at de var i en slags undtagelsestistand,« siger Frederik J. Preisler og fortsætter:

»Men den undskyldning er svær at bruge nu.«

Han forklarer, at det derfor får dem til at fremstå som et brand, der ikke tager hverken sine kunder eller medarbejdere alvorligt. Derfor var det heller ikke optimalt da Nemlig.coms stifter, medejer og direktør, Stefan Plenge, kaldte Politikens dækning for en smædekampagne.

»I det øjeblik, man valgte at kalde dækningen det, kunne de ikke længere komme ud og lægge sig fladt ned og ændre noget,« siger Frederik J. Preisler.

Nemlig.coms stifter og administrerende direktør Stefan Plenge Foto: Anne Bæk Vis mere Nemlig.coms stifter og administrerende direktør Stefan Plenge Foto: Anne Bæk

Og det er ærgerligt, fordi de havde et stærkt brand. De var de eneste på markedet, der havde en velfungerende tjeneste inden for feltet. Nu er der ikke meget at gøre.

»Forbrugeren vil formentlig glemme stormen over tid, men det har nok halvlange udsigter,« siger Frederik J. Preisler.

Det bedste havde nok været, hvis de fulgte den tretrinsraket, han beskriver således.

»Stands ulykken, deeskaler og tilkald hjælp.«

Nærmeste som hvis man skulle give førstehjælp.

Har du stadig lyst til at handle hos Nemlig.com?

Han vurderer, at Nemlig.com har valgt en svær strategi, ved at afvise kritikken som smædekampagne.

De sætter hele bandets troværdighed på spil. Hvis forbrugerne ikke tror på, at det er en smædekampagne, bliver det også svært at tro på resten af butikken.

»Og nemlig.com lever som alle andre netbutikker af deres troværdighed,« afslutter han.