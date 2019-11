På grund af produktionsfejl er biler i Sverige blevet tilbagekaldt. BMW tilbagekalder 300 biler i Danmark.

Bilproducenten BMW tilbagekalder cirka 300 biler solgt i Danmark.

Det oplyser Mette Lolholm, der er pressechef i BMW Danmark.

- Tilbagekaldelsen sker som følge af en produktionsfejl, og der er tale om en udvidelse af en tidligere tilbagekaldelse af brandfarlige biler, skriver hun i en sms til Ritzau.

Det drejer sig om biler med firecylindrede dieselmotorer i flere forskellige modeller.

En fejl på en ventil kan i værste tilfælde få bilen til at gå i brand, og den skal derfor skiftes. De danske ejere er blevet underrettet i et brev.

I Sverige er flere tusinde biler fra BMW og Volvo blevet tilbagekaldt, fordi der var risiko for, at der kunne udbryde brand i bilerne - også på grund af en forkert ventil.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

De berørte svenske biler er ifølge Aftonbladet fra 2014 til 2019 og med firecylindrede dieselmotorer.

Det er blandt andet Volvo-modeller som V40, V60, V70, S80, XC60 og XC90. Hvilke BMW-modeller, der er tale om, er dog ikke klart.

I august 2018 tilbagekaldte BMW i alt 324.000 dieselbiler på verdensplan på grund af en række tilfælde, hvor der var udbrudt brand i bilerne.

BMW tilbagekaldte 35.000 biler i Sverige i 2018, og Volvo fulgte efter i sommer, hvor 86.000 biler blev tilbagekaldt.

3290 danske BMW-biler blev dengang berørt.

Det har ikke været muligt at træffe Volvo Danmark for at få svar på, om de også tilbagekalder biler herhjemme.

/ritzau/