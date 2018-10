I årets tredje kvartal havde forsikringsselskabet et resultat af forsikringsdriften på 761 millioner kroner.

København. Flere store skader har taget toppen af forsikringsdriften hos forsikringsselskabet Tryg i årets tredje kvartal.

Særligt én stor brand har været dyr for selskabet med en omkostning på 130 millioner kroner. Det viser selskabets regnskab torsdag morgen.

Det er dog glæde at spore hos manden i hjørnekontoret, koncernchef Morten Hübbe:

- Vi er meget tilfredse med, at vi leverer et resultat på niveau med sidste år på trods af markant flere storskader, siger han til Ritzau Finans.

- Storskader stiger med 173 millioner kroner, og vi ser det højeste antal brande i landbruget nogensinde - men alligevel lander vi på cirka samme niveau som sidste år.

De såkaldte storskader steg med 173 millioner kroner, så prisen lød på 228 millioner kroner i kvartalet.

Samtidig måtte forsikringsselskabet se sit investeringsafkast falde en smule. Det endte således på 79 millioner kroner mod 87 millioner kroner året forinden.

Det var medvirkende til at mindske overskuddet hos Tryg. Selskabet havde et overskud på 621 millioner kroner. Året før var der på 671 millioner kroner.

Koncernchefen peger på, at Tryg dog har meget at glæde sig over på kundesiden:

- Vi har en vækst på 4,7 procent, vores kundetilfredshed stiger, vores kundeloyalitet stiger, og vi har samlet set det højeste antal kunder i seks år, siger Morten Hübbe til Ritzau Finans.

En del af overskuddet kommer tilbage til aktionærerne. Forsikringsselskabet lægger således op til at udbetale 1,65 kroner per aktie. Det sker 16. oktober.

/ritzau/