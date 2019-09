Direktør for rejseforening kan ikke mindes at have set noget i samme størrelse som Thomas Cooks konkurs.

Natten til mandag gik verdens ældste rejseselskab, Thomas Cook, konkurs, og det er ganske stort.

Sådan lyder det fra Henrik Specht, som er direktør for brancheforeningen Rejsearrangører i Danmark (RID).

Han mindes ikke at have set noget i samme størrelse.

Thomas Cook ejer Spies, som er en del af RID. Det danske rejsebureaus fremtid er nu på usikker grund.

Det er dog for tidligt at gætte på, hvad der skal ske, mener Henrik Specht.

- Konkursen i Thomas Cook i England er sket i nat, så det er så nyt, at der nok ikke er mange, som har overblik over, hvad der kommer til at ske i forhold til den skandinaviske del, siger han.

Også Lars Thykier, som er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening (DRF), kalder konkursen en af de helt store.

- Om det bliver den største eller en af de største, ved jeg ikke, men de tal, jeg har hørt, indikerer, at det bliver en stor konkurs, der også er større, end vi har set tidligere, siger han.

/ritzau/