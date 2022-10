Lyt til artiklen

Mange virksomheder er pressede på grund af de stigende el- og gaspriser.

Men især én branche er ekstra presset lige nu, fortæller brancheorganisationerne Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv til Finans.

Og det drejer sig altså om de danske produktionsvirksomheder.

Det kan ikke betale sig for dem at holde maskinerne i gang. Flere kæmper for overhovedet at overleve. Især de små og mellemstore virksomheder, lyder det.

»Det er benhårdt derude lige nu. Både el- og gaspriser er ekstremt høje, selvom gaspriserne er faldet en smule. Det er helt klart de høje energipriser, der er det største problem for produktionsvirksomhederne lige nu,« siger Peter Trillingsgaard, direktør for DI Produktion, til Finans.

Ifølge ham er det svært for virksomhederne overhovedet at se, hvornår og hvordan de kommer ud af energikrisen.

Ulrich Bang, der er markedschef for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv, udtrykker også bekymring for produktionsvirksomhedernes situation.

Ifølge ham er der behov for politiske tiltag, der kan hjælpe produktionsvirksomhederne igennem krisen

Energiregningen hos mange af produktionsvirksomhederne er seksdoblet, og en undersøgelse fra DI viste for nylig, at halvdelen oplever et dårligere forretningsklima.

Undersøgelsen viste ligeledes, at af dem, der er ramt af krisen, forventer knap halvdelen at komme svækket ud af dette år.