En 'historisk' situation er i øjeblikket ved at finde sted i håndværkerbranchen.

Og det er ikke på den gode måde.

For en kombination af voldsomme stigninger i prisen på byggematerialer holdt op imod kontrakter med fastlåste priser truer for tiden med at føre til endnu flere konkurser, end der allerede har fundet sted. Det skriver erhvervsmediet Finans.

»Det er en konkursbølge, vi er bange for i øjeblikket,« siger Lasse Lundqvist, der er konsulent i SMVdanmark, der repræsenterer landets små og mellemstore virksomheder, til mediet.

Årsagen til det skal findes i, at fortjenesten i byggebranchen ifølge en ny analyse fra SMVdanmark har nået et historisk lavpunkt.

Det skyldes blandt andet, at udgiftspriserne i byggebranchen over de seneste to år i gennemsnit er steget med 18 procent.

Når man ser på, hvor meget virksomhederne har tilbage, efter de har betalt deres variable omkostninger, er tallet derfor efterhånden lavt. Meget lavt.

Faktisk har det ikke været lavere i løbet af de 13 år, Danmarks Statistik har ført statistik over byggebranchen, skriver Finans.