Den verdenskendte producent af høretelefoner Bose lukker samtlige 119 butikker i Europa, Nordamerika, Japan og Australien.

Det lugter af dyb krise, men forklaringen på den drastiske beslutning er en helt anden - ifølge Bose.

Den amerikanske virksomhed oplyser, at de mange lukninger simpelthen skyldes ændret brugeradfærd, skriver teknologimediet The Verge.

Hvor folk tidligere troppede op i Bose's forretninger for at få gode råd og afprøve produkterne, sker salget nu i stigende grad via nettet.

»Det en tung beslutning at træffe, fordi den får betydning for vores utrolige butiksteams, som gør os stolte hver eneste dag,« oplyser Bose's vicedirektør for globalt salg, Colette Burke, om de mange butikslukninger i en pressemeddelelse.

Med andre ord: Der skal fyres medarbejdere. Mange medarbejdere.

Det nøjagtige tal er ikke blevet meldt ud, men ifølge The Verge drejer det sig om flere hundrede.

Butikkerne lukker ikke med det samme, men over en periode på et par måneder.

Efter lukningerne er det stadig muligt at købe Bose's produkter i fysiske butikker - blot ikke producentens egne.

Her i Danmark har Bose ikke egne butikker. Blandt andre ElGiganten sælger Bose's produkter.

Bose vil stadig have 130 forretninger i Kina, De Forenede Arabiske Emirater, Indien, Sydøstasien og Sydkorea, som ikke berøres af lukningerne.

Bose's første fysiske butik åbnede i 1993 i USA.