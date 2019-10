Svenskeren Kristian Teär har været med til at vende virksomheder i krise før. Næste opgave er B&O.

Selv om Bang & Olufsen er udfordret på de økonomiske resultater, er produkterne og brandet så stærkt, at der er mulighed for at få selskabet på ret køl igen.

Sådan lyder det fra Kristian Teär, der tirsdag er blevet udpeget som Bang & Olufsens nye direktør.

- Virksomheden har historisk set haft succes og er et ikon i industrien. De har gode produkter og et stærkt brand. Min opgave er et få udnyttet det fulde potentiale, siger han.

Kristian Teär kommer fra en direktørstilling hos Logitech, der blandt andet er kendt for mus til computere.

Derudover har han tidligere været hos en stribe andre selskaber inden for teknologi henvendt til forbrugere - herunder BlackBerry og Sony Ericsson.

Han mener, at han har gode erfaringer med at vende udviklingen i virksomheder i krise.

- I Logitech har jeg været med til at lave turnaround og få skabt vækst, og det samme har gjort sig gældende hos Sony Ericsson.

- Hos BlackBerry var jeg med til at vende udviklingen efter en svær periode. Så jeg har været en del turnarounds gennem tiden.

- Jeg mener, at jeg har en masse erfaring, men jeg skal selvfølgelig have en dybere forståelse af, hvordan situationen er hos Bang & Olufsen, siger han.

Ifølge B&O's bestyrelsesformand, Ole Andersen, var det afgående direktør Henrik Clausen, der selv ville gå, og han hørte første gang om ønsket for et halvt år siden.

Kristian Teär fortæller, at den første samtale med B&O var i løbet af sommeren, og at samtalerne er blevet "intensiveret" over de seneste uger.

I det seneste fulde regnskabsår måtte B&O se salget falde, og overskuddet dykkede med 77 procent til 19 millioner kroner.

Det nye regnskabsår er begyndt værre med et fald i salget på 30 procent og et minus på 106 millioner kroner.

Det bliver Kristian Teärs opgave at få vendt resultaterne, og der er ifølge den nye direktør ikke lagt op til store ændringer fra hans hånd.

- Brandet er rigtig stærkt, og jeg mener, der er et godt potentiale, og jeg ser frem til at se på, hvordan vi kan arbejde med driften og effektiviteten i virksomheden, siger Kristian Teär.

Flere analytikere ser Bang & Olufsen som en oplagt salgsmulighed til en større spiller i industrien for at stå stærkere. Det emne vil Kristian Teär ikke kommentere.

Kristian Teär har gennem årene boet i syv forskellige lande. Han er i øjeblikket bosiddende i Schweiz, men rykker snart til Danmark.

/ritzau/