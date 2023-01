Lyt til artiklen

Børsfesten fortsætter for en lille grøn dansk aktie.

Green Hydrogen Systems-aktien stiger næsten 22 pct. onsdag formiddag. Det betyder at aktien i det danske brintselskab er mere end fordoblet på bare en uge.

Aktien i selskabet, der udvikler elektrolyseanlæg, er steget næsten 119 pct. på en uge. Den 3. januar lukkede aktien i kurs 12 kr. Den handles i skrivende stun di kurs 28,15 kr.

Noget af det, der kan have bidraget til børsfesten, er, at Green Hydrogen Systems har leveret A-Seriesystemer til to kunder i december. Produkterne, der laver grøn brint, har derefter kunnet indtægtsføres.

Green Hydrogen Systems har tidligere oplevet tekniske problemet med A-serien af selskabets elektrolyse-enheder. Det betød ifølge Marketwire, at anlægget først blev testet hos kunderne for at sikre, om anlægget virkede i kundernes system.

Når kunderne kunne bekræfte det, ville Green Hydrogen Systems få den sidste delbetaling, hvorefter det kunne skrives ind i regnskabet, så det indgik i selskabets omsætning.

Green Hydrogen Systems har desuden sikret sig tre ordrer, der skal leveres i 2023. Ordrerne, som Green Hydrogen Systems landede i løbet af de sidste tre måneder i 2022, lyder på i alt 2,25 MW.

