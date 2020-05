Borgmesteren i Tønder troede, at det var en dårlig vittighed, statsministeren fyrede af på skærmen onsdag aften.

Da Mette Frederiksen præsenterede aftalen for Danmarks yderligere genåbning efter 11 timers forhandlinger, lød det nemlig, at dagen for, hvornår der vil blive meldt noget ud om de danske grænser, var rykket tre dage frem.

Regeringen kunne altså efter 11 timers forhandlinger ikke give klar besked om, hvornår grænserne kan åbne for turister igen - hvis det altså overhovedet sker denne sommer.

I stedet annoncerede Statsministeren, at man kommer med svar på, hvad der skal ske med grænserne den 29. maj i stedet for tre dage senere.

»Det er en hån overfor et erhverv, der er i knæ, at man annoncerer en tredages fremrykning - og ikke en åbning eller en klar besked om, hvornår grænserne kan åbnes igen for turister,« lyder det fra borgmesteren, Henrik Frandsen (V), da B.T. taler med ham.

»Jeg synes, det er meget utilfredsstillende, fordi vi har et turisterhverv, der er i knæ, og som venter på en klar melding på, hvornår de tyske turister kan komme ind i landet igen.«

Tønder Kommune er afhængige af at få en klar melding hurtigst muligt. Det skyldes, forklarer Henrik Frandsen, at sommerhusene i kommunen er udlejet til blandt andre tyskere og holdændere hele sommeren.

»Får vi at vide med det samme: 'I kan glemme grænseåbning indtil 1. august, kan vi nå at leje meget ud til danskere, men bliver vi ved med ikke at vide noget som helst, så er konsekvenserne temmelig alvorlige,« siger Henrik Frandsen.

Skal grænserne åbnes nu?

»Turismen er ti procent af vores erhvervsomsætning i Tønder Kommune, og det er jo ikke, fordi vi i forvejen er verdens rigeste kommune.«

At regeringen onsdag aften oplyste, at man fra den 25. maj åbner grænserne for, at udlændinge, der ejer sommerhuse i Danmark, kan rejse ind i landet, har ikke den store betydning, siger borgmesteren desuden.

»Det er fint nok. Det betyder ikke noget. Det svarer jo til en dansker, der har en sommerhus i området. De kommer i 14 dage og tager hjem igen.«

Ifølge Henrik Frandsen har Tønder Kommune 1.7 mio. overnatninger årligt. 90 af disse er udenlandske turister.