Københavns Lufthavn er en af de største arbejdspladser i Dragør Kommune. Derfor gør det ondt med fyringer.

Hver dag er der en del personer, som tager fra hjemmet i Dragør Kommune og ind på arbejde i Københavns Lufthavn.

Derfor har det også særligt stor betydning for kommunen, at lufthavnen ser ud til at skulle fyre cirka hver fjerde af sine i alt 2600 fuldtidsansatte.

Det fortæller Eik Dahl Bidstrup (V), borgmester i Dragør Kommune.

Han forklarer, at det i forvejen har berørt en del af kommunens borgere, at SAS og andre selskaber omkring lufthavnen har afskediget medarbejdere.

- Det er hvis ikke den største så i hvert fald tæt på den største arbejdsplads i kommunen.

- Så det har virkelig en stor betydning for vores borgere, siger borgmesteren.

Københavns Lufthavn forklarer selv de planlagte afskedigelser med, at der er brug for at tilpasse udgifterne efter et lavere aktivitetsniveau.

På grund af det globale coronaudbrud er der nemlig markant færre passagerer, som rejser gennem lufthavnen.

Det giver mindre indtjening for lufthavnen, og derfor skal udgifterne sænkes.

- Alle tal og fremskrivninger viser, at flytrafikken ikke ser ud til at komme tilbage på samme niveau i overskuelig fremtid, siger Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn, i en pressemeddelelse.

- Mange vurderer, at luftfarten først vil være normaliseret et sted mellem 2022 og 2024.

- Derfor indleder vi nu drøftelser med lufthavnens tillidsfolk om, hvordan vi bedst muligt kan tilpasse lufthavnens arbejdsstyrke til den virkelighed, vi står over for, siger direktøren.

For at hjælpe de borgere, der bliver ramt af fyringer, har Dragør Kommune sammen med nabokommunen Tårnby Kommune være med til at sætte gang i en række ekstraordinære tiltag.

Blandt andet er der blevet åbnet et rådgivnings- og jobcenter i lufthavnen. Det er især målrettet de personer i og omkring lufthavnen, som mister deres job.

Der er også nedsat en taskforce, hvor kommunerne mødes med lufthavnen og industrierne omkring lufthavnen for at informere hinanden, men også for at forsøge at hjælpe folk tilbage i arbejde.

/ritzau/