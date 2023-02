Lyt til artiklen

Hos Jysk Rejsebureau skal man 40 år tilbage for at finde noget lignende – helt tilbage til 1984, hvor selskabet åbnede.

Så stort var salget af rejser i januar.

Direktør Niels Amstrup kalder det for 'rekordefterspørgsel' over for Finans.dk.

»Når vi kigger ind i februar er den stærke efterspørgsel fortsat. Det kommer efter 2022, hvor vi faktisk endte med at have et rekordår,« siger han.

Ja, efter de magre coronaår er der igen kommet gang i danskernes rejselyst.

Det mærkes flere steder i rejsebranchen.

Eksempelvis også hos Apollo Rejser.

Herfra lyder meldingen, at man har alt udsolgt af vinterferier i disse uger, mens salget af sommerferier ligger 15 procent over 2022-niveau og 6-7 procent over 2019-niveau – altså året inden corona.

Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, mener også, at det indtil videre ser ud til, at 2023 bliver et godt rejseår, selv om han endnu ikke vil spå om, hvorvidt det bliver bedre end det seneste normale år, altså 2019.

Ifølge tal fra foreningen har danskere også i høj grad valgt at tage på skiferie i år: Det skulle en kvart millioner danskere have gjort.