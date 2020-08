Salget i Matas' fysiske butikker er gået tilbage, men til gengæld har der været massiv fremgang på nettet.

Der blev lagt færre penge i Matas' butikker i foråret, men til gengæld har kunderne brugt langt flere kroner på nettet.

Samlet set er Matas' samlede salg af alt fra cremer til makeup og tandpasta steget med otte procent til 947 millioner kroner i april, maj og juni.

Matas fremhæver desuden et stort salg af håndsprit under coronaudbruddet. Det viser Matas' regnskab, der er offentliggjort torsdag.

Udviklingen dækker over, at onlinesalget er steget 152 procent i perioden. Salget i de fysiske butikker er faldet med otte procent, og det var især i april og starten af maj, at der var færre kunder i butikkerne.

Matas havde en mindre del af sine butikker lukket i starten af coronaudbruddet, men fra midten af maj har samtlige 270 butikker på tværs af landet været åbne.

- Kvartalet var på en gang historisk alvorligt og historisk stærkt, siger administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg i en kommentar til regnskabet.

- Covid-19-pandemien og nedlukningen af samfundet udløste øget efterspørgsel efter sundheds-, hygiejne- og plejeprodukter og et boom på matas.dk, siger han.

Sidste år hentede Matas omkring 11 procent af sit salg på nettet. Det er i år steget til knap 26 procent.

På trods af en markant fremgang i salget er Matas' overskud ikke fulgt med op i samme gear. Det er steget med knap to procent til 46,7 millioner kroner i kvartalet.

Årsagen er blandt andet, at Matas' omkostninger er steget. Det gælder blandt andet udgifter, der er forbundet til onlinesalg som fragt og logistik.

Matas har en årlig omsætning på knap fire milliarder kroner og knap 3000 ansatte. Matas har været børsnoteret siden 2013.

/ritzau/