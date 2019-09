I fire uger har spareribs-restauranten Bone's været lukket i Vejle, efter der blev konstateret rotter på matriklen.

Og den slags koster dyrt.

Over for Vejle Amts Folkeblad vurderer Jan Laursen, der er administrerende direktør i Bone's-kæden, at det hver uge koster restauranten 500.000 kroner i omsætning.

Det var den 23. august, der blev konstateret skadedyr på matriklen i Vejle.

Det førte til, at man valgte at lukke restauranten helt ned - og i fire uger er der derfor ikke blevet langet spareribs med barbecue-sauce eller andet over disken.

»Der har på intet tidspunkt været rotter i selve restauranten, men under bygningen. Når vi alligevel tog beslutningen om at lukke, er det, fordi vi som restaurant ikke kan tåle at blive kædet sammen med rotter,« fortæller Jan Laursen til Vejle Amts Folkeblad.

Siden har skadedyrsbekæmpere forsøgt at komme problemet til livs.

Jan Laursen håber, at man kan åbne stedet igen i løbet af en uges tid.