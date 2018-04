Søndag prøver parterne endnu engang at blive enige om nye overenskomster til 745.000 offentligt ansatte.

København. Den eneste mulighed for at nå til enighed om nye overenskomster for de offentligt ansatte er at gøre det på både det statslige, regionale og kommunale område.

Det siger Anders Bondo Christensen, der er hovedforhandler for de kommunalt ansatte, kort før klokken ti på vej ind i Forligsinstitutionen.

- Vi gør, hvad vi kan på alle tre områder, og jeg håber, at vi får en løsning på alle tre områder. Jeg tror også, at det er den eneste mulighed.

- Laver vi en rigtig god aftale på det ene område, så gør vi selvfølgelig det, men tingene er flettet meget sammen efterhånden.

- Det er også derfor, at vi sidder derinde alle tre områder på én gang, siger Bondo, der sidder med ved forhandlingsbordet på alle tre områder.

Forligsmanden lod forhandlingsparterne slippe kort før klokken fem søndag morgen, så de kunne komme hjem og få noget søvn.

Det skete efter knap 19 timers forhandlinger, der hverken førte til forlig eller sammenbrud.

Søndagens forhandlinger starter med et overblik med status på de tre områder, siger Dennis Kristensen, der er formand for FOA.

- Nu har vi haft et skift fra, at arbejdsgiverne sagde, at de stillede op som samlede arbejdsgivere til, at de nu gør det som enkelte.

- Så nu skal vi op og danne os et overblik over, hvad det har betydet, og hvor langt vi er på de forskellige områder, siger han på vej ind i "Forligsen".

Han mener, at det bevæger sig i retning af, at der kan indgås et forlig på det regionale område først.

Modsat Bondo ser han altså intet til hinder for at indgå selvstændige forlig.

- Jeg tror, at han mener, at nogle af de områder, som går på tværs - for eksempel spisepausen - kan man have svært ved at forestille sig, at den ene arbejdsgiver siger "niksen", og den anden siger "ja", siger Kristensen.

Parterne har frem til 1. maj til at nå til enighed i "Forligsen". Sker det ikke, kan den varslede strejke bryde ud 6. maj, mens den varslede lockout kan starte 12. maj.

Hvis ikke der er fremskridt i forhandlingerne, kan forligsmanden dog til hver en tid erklære et sammenbrud. I så fald kan en storkonflikt bryde ud samlet fem dage herefter.

