Hvis du har et realkreditlån, er du udmærket klar over den bekymrende renteudvikling.

Nu viser den sig at få dramatiske konsekvenser for et helt erhverv. Og ikke et hvilket som helst erhverv.

I 2023 står landbrugets indtjening til at styrtdykke – netop på grund af renteudviklingen. Det skriver Finans.

Landbrugets renteudgifter forventes at stige fra 4,8 milliarder kroner i år til hele 11,3 milliarder kroner næste år.

Det viser nye beregninger fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet.

Ifølge IFRO vil det betyde, at landbrugets samlede indtjening styrtdykker fra 13,2 milliarder kroner i år til 1,9 milliarder kroner i 2023.

»At renteudgifterne stiger til omkring 11,3 milliarder kroner, understreger, at landmændene stadig har stor gæld og er særdeles sårbare over for rentestigninger. Selvom landmændene har afdraget en del på gælden siden finanskrisen, er erhvervet samlet set stadig afhængig af en rente tæt på nul for at få acceptable overskud,« siger seniorrådgiver i IFRO, Jens-Martin Roikjer Bramsen, til Finans.

Hele 86 procent af landmændenes gæld har ifølge IFRO variabel rente – og det gør ondt i øjeblikket, hvor renten kun går en vej: opad.