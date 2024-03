Antallet af lejligheder og huse, der er til salg i Region Hovedstaden, falder mere end i resten af landet.

Appetitten på at sælge boliger er tilsyneladende dalet den seneste måned, specielt i hovedstadsområdet.

Tal fra Boligsiden viser, at boligudbuddet i begyndelsen af februar var lavere end for en måned siden. Det gælder både villaer, lejligheder og sommerhuse.

Størst har faldet været i Region Hovedstaden, hvor antallet af lejligheder til salg er faldet med 4,1 procent på en måned. Antallet af udbudte huse er 3,6 procent lavere.

I starten af februar måned var der i alt 32.631 huse til salg i Danmark.

Dermed er det landsdækkende udbud af huse faldet med 1,9 procent sammenlignet med for en måned siden.

Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, tilskriver faldet de nye ejendomsskatter, der rammer boligkøbere hårdere end før nytår.

- Selv når vi korrigerer for sæson, kan vi se et fald i udbuddet, som hovedsageligt skyldes boligskatteændringerne.

- I de områder, hvor boligskatterne stiger, har det været muligt at sikre en mindre hård beskatning, hvis man nåede at overtage en bolig før årsskiftet.

- Derfor så vi flere fremskynde et boligkøb og/eller et boligsalg i sidste del af 2023, skriver hun i en kommentar til tallene.

De nye regler for boligskat trådte i kraft 1. januar.

De nye regler gør op med et skattestop for ejendomsværdibeskatning, så skatten i stedet stiger og falder med boligpriserne.

Mens mange vil få en højere vurdering af deres bolig, sænkes både ejendomsværdiskat og grundskyld i 2024. Det betyder, at fire ud af fem boligejere samlet skal betale mindre i skat.

Resten får ifølge Vurderingsstyrelsen en skatterabat så længe man ejer boligen.

Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, fremhæver også, at potentielle sælgere i områder med højere beskatning har større incitament til at blive i egen bolig længere, end de måske ellers ville have gjort.

- Mange vælger nu at blive i deres bolig og beholde den skatterabat, som de har udsigt til, lyder det.

/ritzau/