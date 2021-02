Boligsalget brager derudad. Specielt sommerhuse og rækkehuse er populære blandt danskere.

Alene i sidste uge blev der solgt 2.800 boliger. Det svarer til 17 i timen.

Samme uge sidste år hed tallet 11.

Det betyder, at det samlede boligsalg i Danmark er steget med 77 procent. Det viser tal fra Boligsiden.

Specielt rækkehuse og sommerhuse er der stor efterspørgsel på. Det oplever man hos ejendomsmæglerkæden EDC, som har haft et boligsalg på 79 procent højere i de to første uger af februar end samme periode sidste år.

Det fortæller Jan Nordmann, kommunikationschef i EDC:

»Det er helt vildt. Februar var også ganske fin i 2020, men vi kommer formentlig til at se nogle endnu vildere indekser i marts og april, fordi marts og april sidste år var de første måneder af corona, hvor salget gik ned. Vi kan derfor meget vel komme til at opleve indeks 200, hvis det her fortsætter,« siger Nordmann til Finans.

Tal fra Boligsiden viser desuden, at det er blevet dyrere at investere i huse.

Helt præcist steg boligpriserne i den første måned af 2021 i gennemsnit 7,6 procent sammenlignet med januar sidste år. Og den gennemsnitlige kvadratmeterpris for huse er på sit højeste niveau siden starten af 2010. Den lyder nu på 15.559 kroner.

Det er især håndværkertilbud og huse med lave energimærker, der har hittet.

Huse med energimærke F er steget 11,3 procent, og huse med energimærke G er steget med 9,5 procent siden januar 2020.

Hos EDC forventer man, at prisstigningen på boligmarkedet fortsat vil stige indtil sommer og dale i takt med en forhåbentlig genåbning af Danmark.